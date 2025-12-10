La Asociación de Fútbol del Estado Bolívar (AFEB) celebró el sorteo oficial de la Tercera Edición de la Superliga de Campeones de Bolívar en el auditorio del CTE Cachamay. El evento dejó completamente definidos los cruces, sedes y horarios de competencia para todas las categorías.

Este prestigioso torneo reúne a los equipos campeones de la Liga de Desarrollo de los municipios Caroní, Angostura, Piar y la Zona Sur, consolidándose como una plataforma esencial para medir el talento emergente y elevar el nivel competitivo del fútbol regional.

La competición se disputará intensamente del 11 al 15 de diciembre. Las canchas elegidas para albergar el torneo se encuentran la de Los Próceres y el estadio Héctor Thomas, que además, tendrá todas las finales.

Durante el sorteo, se anunció detalladamente el calendario por división, trazando el camino exacto que cada equipo deberá recorrer en su aspiración al campeonato.

Por el trono estatal

Con los enfrentamientos establecidos, las canchas listas y los equipos afinando sus estrategias, la Superliga entra oficialmente en su fase más esperada: la batalla por el trono estatal.

El objetivo central de la Superliga Bolívar es congregar a los campeones de la temporada 2025, promover el desarrollo sostenido de las categorías menores y seguir fortaleciendo el crecimiento del fútbol en todo el estado Bolívar.

Equipos participantes por categoría

Sub 12

Alameda FC (Angostura), Las Nieves FC (Angostura), Portugués FC (Caroní), ATM Guayana (Caroní), Ruths Cake FC (Piar), DJ Malvinas (Piar), Academia de Campeones (Zona Sur), Deportivo Tumeremo (Zona Sur).

Sub 13

Bolívar SC (Angostura), Talentos de Primera FC (Angostura), Loyola FC (Caroní), Academia Sur Aeropuerto FC (Caroní).

Sub 14

Angostura FC (Angostura), Bolívar SC “B” (Angostura), EF Venalum (Caroní), ATM Guayana (Caroní), Santos FC (Piar), Deportivo Libertador (Piar), Tumeremo FC (Zona Sur), Atlético de Roscio (Zona Sur).

Sub 15

ATL Unión Los Próceres FC (Angostura), Bolívar SC (Angostura), EF Venalum (Caroní), Portugués FC (Caroní), El Vapor FC (Zona Sur), Nueva Gen Vinotinto (Zona Sur).

Sub 16

Alameda FC (Angostura), Talentos de Primera FC (Angostura), AIFI de Guayana FC (Caroní), Portugués FC (Caroní), Dios es Amor FC (Piar), Atlético Zamora (Piar).

Sub 18

Bolívar SC (Angostura), Alameda FC (Angostura), Uranios FC (Caroní), Vista al Sol FC (Caroní), Atlético Upata (Piar), Deportivo Libertador (Piar), Academia de Campeones (Zona Sur), San José FC (Zona Sur).

Sub 20

Alameda FC (Angostura), Sport Boys FC (Angostura), Vista al Sol FC (Caroní), EF ET4 FC (Caroní).