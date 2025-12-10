Funcionarios de la Delegación Municipal La Vega detuvieron a Winder José Valencia Briceño (31), apodado «Tatto», por homicidio en grado de frustración contra dos jóvenes de 22 y 29 años en Caracas.

El ataque ocurrió en el sector Los Mangos, parroquia La Vega, municipio Bolivariano Libertador, cuando Valencia, a bordo de una motocicleta con otro hombre por identificar, desenfundó un arma de fuego y disparó contra las víctimas durante un compartir familiar.

La información la dio a conocer el comisario general Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien además, indicó que las pesquisas revelaron que el motivo fue una venganza de larga data contra un primo de la joven herida de 22 años.

Dice que tras ser gravemente lesionados, ambos fueron trasladados al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño para cirugía.

El joven de 29 años está fuera de peligro, mientras la fémina de 22 permanece bajo observación por la gravedad de sus heridas.

Después que sabuesos de la policía judicial llegaron hasta el responsable y procedieron a detenerlo en Montalbán I, la verificación en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) arrojó antecedentes por robo en grupo armado o disfrazado y actos lascivos.

El detenido quedó a disposición de las autoridades judiciales, mientras que el segundo sujeto que acompañó al referido agresor es activamente buscado en diferentes sitios de Caracas.