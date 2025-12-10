Un hombre de aproximadamente 70 años fue encontrado muerto a la orilla del río Caroní, presentando una herida abierta en la parte frontal de la cabeza. El hallazgo se produjo en horas de la mañana de este miércoles 10 de diciembre en el sector Campo Rojo, parroquia Dalla Costa, San Félix.

La víctima fue identificada como Gregorio Márquez, conocido en la comunidad como “Gollo”, residente de la calle La Pachanga. Vecinos relatan que el septuagenario acostumbraba a salir de madrugada para pescar en las riberas del río.

Por testimonios locales, se presume que pudo haber sido abordado por desconocidos que le causaron heridas al intentar robarle sus implementos de pesca. Sin embargo, también existe la hipótesis de que haya sufrido un infarto fulminante y, en la caída, se golpeó la cabeza.

La zona del río Caroní es frecuentada tanto por pescadores habituales como por otras personas, lo que complica el esclarecimiento del hecho.

Funcionarios de la Policía del estado Bolívar acudieron para resguardar la escena, y posteriormente una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) realizó las pesquisas preliminares.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), para practicar la autopsia pertinente, la cual determinará la causa exacta del fallecimiento.

Los vecinos del sector se encuentran consternados por la muerte de “Gollo” y exigen que las autoridades aclaren lo sucedido, ya que era muy querido en la comunidad.