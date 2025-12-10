Las guayas de alta tensión se reventaron tras una fuerte descarga eléctrica, dejando sin energía a varios comercios en el sector II de Gran Sabana, parroquia Unare, conocida como Core 8 de Puerto Ordaz. Esta falla generó pérdidas significativas en las ventas de productos.

Hace más de dos meses, la calle principal de la comunidad sufrió un apagón prolongado cuando dos transformadores explotaron y Corpoelec tardó una semana en reemplazarlos. Los comerciantes aún no se recuperan de aquellas pérdidas económicas.

En esta ocasión, un corto circuito nocturno del lunes provocó que tres guayas de alta tensión se rompieran debido a su desgaste y exceso de empalmes, que no resistieron la sobrecarga.

Piden respuesta

Los afectados exigen una pronta intervención de Corpoelec y el reemplazo total de las guayas, que se encuentran «destempladas» y se rozan entre sí con el viento, generando chispas constantes.

Los cortocircuitos frecuentes ponen en riesgo las infraestructuras cercanas y podrían causar incendios.

Los residentes esperan que una cuadrilla resuelva el problema en las próximas horas.

Carlos González, vecino de la zona, solicitó mantenimiento urgente en el tendido eléctrico, ya que en las noches se observan chispas cuando las líneas flojas hacen contacto por su excesiva tensión.