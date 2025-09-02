Una tragedia vial enluta a la zona oeste del estado Anzoátegui tras un accidente de tránsito ocurrido en la troncal 9, a la altura del sector Curva El Coronel, específicamente entre Boca de Uchire y Clarines.

Las víctimas quedaron identificadas como: Ítalo José De Caro, de 36 años, junto con su pareja sentimental, Loreanny del Carmen Idrogo, de 20 años, ambos murieron enseguida al colisionar el vehículo en que se desplazaban contra un autobús.

El vehículo particular, un Chery Orinoco color plata, era conducido por De Caro en dirección Boca de Uchire a Clarines. A la altura del sector Curva El Coronel, el conductor aparentemente perdió el control del volante debido al pavimento mojado tras una lluvia reciente.

Esta pérdida de control derivó en un choque frontal contra un autobús modelo Scania, de color blanco y sin pasajeros, que circulaba en sentido contrario.

El chofer del autobús resultó ileso y permaneció detenido mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Ambos cuerpos fueron trasladados a la morgue del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en Barcelona.

Loreanny del Carmen Idrogo destacó en su juventud por haber sido coronada Miss Teen Belleza Monagas en 2021, siendo reconocida en la región por su presencia en pasarelas y concursos de belleza, un detalle que ha sido recordado con pesar por amigos y familiares tras conocer la noticia de su inesperado fallecimiento.