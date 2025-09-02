Apartado y escondido está el barrio Virgen del Valle, parroquia 11 de Abril, San Félix, sus vecinos viven en constantes amenazas por una cárcava que el exgobernador Justo Noguera prometió embaular pero eso no ocurrió, tampoco construyeron la red de aguas negras, mucho menos las aceras y brocales, todas las calles son escabrosas y saturadas de maleza.

El barrio se fundó hace más de 20 años por personas con aspiraciones de tener viviendas dignas, ellos construyeron barracas de zinc y madera, luego el Gobierno nacional prometió incluirlos en el programa del Ministerio del Poder Popular para el Hábitat y Vivienda, cuando se lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Lugareños se quedaron esperando, también por la promesa del exgobernador del estado Bolívar, Justo Noguera, quien les garantizó embaular la cárcava que pasa por el medio de este sector, ya propietarios de dos viviendas tuvieron que desocupar sus casas por temor, otras pudieran colapsar en cualquier momento, pero sus dueños no tienen para dónde irse.

Vida diaria marcada por necesidades e insalubridad

Neila Castro, vive con tres niñas y cuatro adultos en una barraca, su esposo tiene 70 años y es quien sale a buscar el sustento a la calle, el hombre vende pan, «con lo que hace, más el bono de guerra y otros cositas que se hacen por ahí, logramos sobrevivir», exclamó.

Confesó que se encuentra angustiada porque próximamente comienza el año escolar 2025-2026 y una de las niñas irá a tercer grado, otra quinto grado y el niño pequeño preescolar, «vamos a necesitar útiles escolares, uniformes y zapatos. La situación actual no está fácil».

Son 15 años instalada a escasos metros de la cárcava, ella pide un techo digno para sus hijos y nietos; además, admitió que en casi dos décadas nadie del gobierno los ha visitado, únicamente Justo Noguera con promesas falsas que no llegó a cumplir.

Alivio temporal en medio de la precariedad

La apreciación de Mireya Habanero es diferente, dijo que hace un mes antes de las elecciones a gobernadores y alcaldes, recibió seis láminas de zinc y pudo solucionar las filtraciones de su vivienda.

«Tengo 17 años viviendo en Virgen del Valle y todo está igual como cuando nos instalamos en este sitio. Nada ha cambiado, la luz eléctrica tuvimos que traerla con pedazos de cables, desde el sector aledaño, el agua llega una vez a la semana. Aquellos que pudieron construyeron pozos sépticos y otros no, las calles se hallan intransitables, mientras que la cárcava es una amenaza para los vecinos».

Pide un techo digno en donde poder vivir con sus dos hijos y su esposo, igualmente la red de aguas negras, electrificación para el barrio, aceras y brocales para las calles.

Casas en peligro por la erosión y el descuido

En la calle Araguaney se encuentran tres viviendas en peligro, indican locales que tienen que resguardarse con los niños porque el caudal de agua que baja por la mencionada calle arrastra todo lo que encuentra en la vía y hace que la cárcava se rebose y el agua llegue a las casas.

Roy Quintana es una de las personas en riesgo con otras seis que residen en la casa que se halla a pocos metros de la zanja. Las aguas que bajan por la calle Araguaney han ido socavando y ampliando la cárcava, «sentimos temor, en el día podemos resguardarnos pero en las madrugadas no sabemos qué pueda ocurrir con chaparrones de agua».

Trina Quintana expresa que el caudal de agua pasa muy cerca de su hogar, ya el porche de la vivienda está a punto de caer, «si sigue lloviendo es posible que se venga al suelo una parte de la casa».

El primero tiene 20 años habitando en Virgen del Valle, y la señora 10 años, ambos no ven mejoría en la comunidad. Dicen que el tendido eléctrico es un peligro evidente, «en las campañas recientes vino el alcalde electo y la gobernadora, prometieron instalar postes de alumbrado y solucionar el problema, sin embargo, aún seguimos esperando».

Todos los postes del barrio son de madera y los cables que llevan electricidad a las viviendas se cruzan, al parecer, cuando llueve los cables chocan y echan candela; mientras que la basura que producen los vecinos la echan a la cárcava.