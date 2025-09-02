La comunidad del barrio El Milagro, en el municipio Carlos Arvelo de Güigüe, estado Carabobo, se conmocionó por un trágico hecho que terminó con la vida de Wendy Alvarado, de 25 años, quien fue presuntamente asesinada por su pareja sentimental, Winker José Chirinos, de 20 años.

Según familiares, la noche anterior, ambos habían asistido a una fiesta juntos y luego se retiraron a su residencia donde todo parecía normal. Sin embargo, a la madrugada no se pudo contactar a Wendy, lo que generó preocupación en sus allegados. La madre de la víctima acudió a la vivienda y encontró el cuerpo sin vida de la joven dentro del inmueble.

Testimonios indican que la causa de la muerte fueron golpes y asfixia propinados presuntamente por Chirinos.

Tras el hallazgo, comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones, esclarecer los motivos y recopilar evidencias.

El presunto homicida intentó huir y fue capturado en un terminal de pasajeros cuando trataba de abordar un autobús. Actualmente permanece detenido mientras avanzan las pesquisas.

Wendy Alvarado trabajaba en una estación de servicio y su muerte ha generado gran consternación en la comunidad local.