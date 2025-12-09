Fátima Bosch, Miss Universo 2025, abandonó la entrevista en vivo del programa Pica y se Extiende de Telemundo después de que Lourdes Stephen y Carlos Adyan la cuestionaran sobre las controversias que han rodeado su coronación.

Preguntas sobre transparencia y vínculos con la organización

La incomodidad de Bosch se hizo evidente cuando los presentadores le consultaron sobre la transparencia del certamen y su presunto vínculo con Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo.

La situación escaló cuando Stephen mencionó la demanda interpuesta por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, así como el reciente congelamiento de cuentas de Rocha.

Declaraciones contradictorias al aire

Carlos Adyan añadió tensión al revelar que, fuera de cámaras, Bosch supuestamente le reconoció que su familia estaba al tanto del proceso legal con Itsaragrisil y lo estaba gestionando, afirmación que la Miss Universo negó en vivo.

Bosch insistió en que su enfoque está en la filantropía y en causas sociales, y que su participación en el concurso no debe relacionarse con “asuntos externos”.

Salida inesperada del set

Tras un corte comercial, los presentadores informaron que Bosch había abandonado el set y cancelado el resto de su agenda prevista con la cadena. Asimismo, el incidente se sumó a semanas de controversia desde su coronación el 21 de noviembre.

Un reinado marcado por señalamientos

El triunfo de Bosch ha sido cuestionado por supuesta manipulación. El pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien fue juez del certamen, denunció que dos jueces renunciaron durante la competencia y sugirió irregularidades en el proceso.

Además, Fátima Bosch protagonizó un altercado con Nawat Itsaragrisil, a quien acusó públicamente de insultarla y gritarle, algo que él negó pese a que el encuentro quedó registrado en video. El conflicto derivó en una demanda por difamación contra la reina de belleza.

Finalmente, el episodio en Telemundo vuelve a colocar en el centro del debate la transparencia y estabilidad de un certamen que continúa acumulando señalamientos.