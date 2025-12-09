Carabobo se llevó tres preseas de oro en el inicio del judo de las fase final de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales en las acciones que se vivieron en el Gimnasio de la Escuela de Talento Deportivo de San Cristóbal, estado Táchira.

En la citada jornada la representación del estado Bolívar sumó su primera presea áurea por intermedio de Mariangel Hernández, además de dos de plata y tres de bronce.

En la rama masculina el primero en llevarse la medalla dorada fue para el carabobeño Ezequiel Tarazona, quien reinó en los -28 kg luego de vencer en final por ippon al apureño César López de Apure.

«Fue un combate fuerte, y así lo ha sido durante todas las fases de los juegos, pero nada es imposible en este mundo, quiero agradecer a mi familia, compañeros y entrenadores que siempre me han apoyado para hoy ser un campeón», indicó Tarazona.

La medalla de bronce en esta división la compartieron Jeancarlos Tovar de Miranda y el bolivarense Ángel Rincón.

La fiesta carabobeña la continuó Álvaro Matheus, quien en la final de los -31 kg derrotó por ippon al representante del estado Lara, Dubreiker León. En esta división, los medallistas de bronce fueron el mirandino, Jonkeiber Pacheco y el bolivarense, Niger Hernández.

«Conseguir esta medalla de oro, fue difícil, pero siempre con mente positiva en cada combate y al final logré ganar esta vez y me siento super orgulloso por lo que logré», aseguró Matheus.

Por su parte, Greishkar Alvarenga reinó en el tatami andino con su triunfo por ippon ante Danielys Cárdenas de Yaracuy. Los dos terceros lugares estuvieron colgados en los cuellos de María Barreto del estado Bolívar y la tachirense Desired Blanco.

Primer oro bolivarense

La jornada se completó con una medalla dorada para los estados Lara, Bolívar y Miranda respectivamente.

Bethany Rodríguez, representante de Lara en los -28 kg, se llevó los honores en la final que disputó contra la bolivarense Victoria González, a la que venció por punto de oro. La mirandina Sarah Roman y Yuskeili Moreno de Yaracuy culminaron terceras.

Un peso más arriba (-31 kg), Mariángel Hernández (Bolívar) se adueñó del primer lugar venciendo en su último duelo a Anni Solórzano de Miranda por ippon. Los bronces se los atribuyeron, Estrella Montes (Carabobo) y Enyerlyn Pérez (Apure).

Finalmente, por los masculinos Dylan Dicoto de Miranda celebró la victoria por un punto de oro ante el bolivarense José Mendoza, mientras que el bronce se lo adjudicaron, Luis Moreno de Falcón y Xander González de Apure.