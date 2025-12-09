El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó este martes que María Corina Machado desea asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, pero dejó entrever que el viaje podría no concretarse: «Dios proveerá».

«Es el deseo de todos. Es la propia voluntad de María Corina. Pero bueno, Dios proveerá. Haga lo que ella haga, va a tener la comprensión de todos los venezolanos», declaró Ledezma a EFE desde el Grand Hotel de Oslo. Se mostró ilusionado por verla tras meses sin apariciones públicas desde enero, ya que «activa una explosión de sentimiento en todos quienes tenemos en ella nuestra esperanza».

Ledezma describió la alegría por el Nobel como «una turbulencia de sentimientos», que choca con el dolor por presos políticos y millones de familias separadas por el exilio. «Hay un pedazo de ese corazón que palpita» por ellos, explicó, pero enfatizó que el galardón es «un espaldarazo, un respaldo moral a la lucha del pueblo venezolano».

«Si un pueblo ha protagonizado épicas y epopeyas, es el pueblo venezolano y por eso el Nobel es como si se colgara una condecoración en el pecho de cada mujer y de cada hombre venezolano», remachó.

Originalmente, Machado debía llegar este martes para la rueda de prensa tradicional del ganador en el Instituto Nobel, víspera de la ceremonia. Sin embargo, el encuentro fue aplazado y luego cancelado. La organización admitió no prever cómo ni cuándo llegará la opositora, quien vive en paradero desconocido en Venezuela pero confirmó su viaje hace unos días.