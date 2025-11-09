La Federación Venezolana de Maestros (FVM) solicitó al Gobierno nacional la aprobación de un bono navideño de 400 dólares para los docentes del país, como medida de apoyo ante la pérdida del poder adquisitivo y el bajo impacto del primer pago de aguinaldos correspondiente a 2025.

Según explicó Lina Maradei, representante de la FVM en el estado Bolívar, las organizaciones sindicales del sector educativo preparan un documento formal que será entregado a las autoridades en los próximos días. “El monto de los aguinaldos no cubre las expectativas del gremio ni refleja la dignidad y el esfuerzo de los maestros venezolanos”, declaró.

De acuerdo con Radio Fe y Alegría, seis sindicatos afiliados a diecisiete federaciones en el estado Miranda ya firmaron una comunicación dirigida al presidente Nicolás Maduro, en la que solicitan el pago del bono especial. El próximo 30 de noviembre, representantes sindicales de otras regiones del país se sumarán a la iniciativa para extender el reclamo a nivel nacional.

Maradei subrayó que esta petición representa una exigencia urgente en medio de la crisis económica que enfrenta el magisterio. “Este bono sería una forma mínima de reconocimiento al trabajo docente, en un contexto donde ya llevamos ocho años sin la firma de un contrato colectivo ni mejoras salariales”, afirmó.

De acuerdo con la dirigente, la solicitud busca garantizar unas navidades más dignas para los educadores, quienes han sostenido su compromiso con la enseñanza a pesar de las precarias condiciones laborales.