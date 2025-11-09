Este domingo 9 de noviembre, en horas del mediodía, la Avenida Manuel Piar de San Félix, parroquia 11 de Abril, fue escenario de dos tragedias viales que dejaron un total de dos fallecidos y seis heridos.

El primer accidente ocurrió en el semáforo de la entrada de la urbanización José Gregorio Hernández, conocida popularmente como La Gallina. Un vehículo impactó violentamente contra una motocicleta, provocando la muerte instantánea de la pareja que iba a bordo de la moto.

El auto en cuestión volcó de manera aparatosa, las cuatro personas que iban a bordo resultaron con lesiones leves.

Simultáneamente, a la altura del semáforo en la entrada de Las Batallas, un motociclista arrolló a un septuagenario. Ambos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de emergencia.

Testigos señalaron que en el momento del accidente, el semáforo de La Gallina estaba fuera de servicio, y lamentablemente, nadie tomó las precauciones necesarias para cruzar la vía.

Al lugar llegaron rápidamente paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Caroní, Protección Civil y funcionarios policiales para atender a las víctimas y controlar la escena.

Hasta el momento, los fallecidos no han sido identificados. Este trágico suceso recuerda la importancia de respetar las señales y extremar la precaución al conducir, especialmente cuando las condiciones del tráfico son adversas.