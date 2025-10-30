El presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), Antonio Suárez, ha aclarado que la medida anunciada por el presidente, Nicolás Maduro, de realizar una constituyente para el movimiento sindical de los trabajadores, está dirigida únicamente a aquellos que pertenecen a la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), excluyendo a otras organizaciones gremiales del país.

En entrevista concedida al periodista Vladimir Villegas, Suárez indicó que, aunque el anuncio inicial dio la impresión que era general, posteriormente se entendió que se trata de un «proceso de renovación interno» de la CBST.

«No nos convocaron, porque originalmente en ese primer anuncio, lo hicieron en una actividad con los educadores. Todos sentimos en ese momento que era general; pero posteriormente entendemos que es un proceso de renovación interno dentro de la propia central, no invoca a las demás centrales que hacen vida en el país. No nos han convocado para participar», dijo.

Según Suárez, esta constituyente es un mecanismo de la CBST para la renovación interna, que no solo incluye la elección de autoridades, sino también la actualización de sus estatutos, acciones y métodos de trabajo.

En relación con el tema de la autonomía sindical, el presidente de Fedeunep enfatizó que le compete exclusivamente a cada central la renovación de sus autoridades, la realización de revisiones internas y la presentación de sus proyectos, todo sin la intervención del Estado.