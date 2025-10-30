El venezolano Rafael Dudamel no continuará como entrenador del Deportivo Pereira en medio de la crisis económica que sufre el club colombiano, que jugó sus dos partidos más recientes con un equipo sub-20 porque debe dos meses de sueldo a sus jugadores.

«A partir de la fecha, el señor Rafael Édgar Dudamel Ochoa dejará de ser el director técnico del equipo profesional», expresó el presidente del Pereira, Álvaro López, en un comunicado.

El directivo agregó en el documento: «Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Dudamel y a su cuerpo técnico por su entrega, dedicación y compromiso con el club durante su tiempo al mando del equipo. Agradecemos su aporte y le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos».

Atrasos en los pagos

El capitán del Pereira, el experimentado atacante Carlos Darwin Quintero, afirmó el pasado 23 de octubre que había atrasos en los pagos del plantel y para los jugadores se ha convertido en algo «muy delicado».

«Vamos para dos meses atrasados en salarios, y en algunos conceptos (ingresos extras) que firmamos para favorecer al equipo (…) nos deben seis u ocho meses», añadió Quintero.

Por esa razón la plantilla profesional decidió no presentarse al partido del 24 de octubre ante Águilas Doradas, que los juveniles perdieron 1-5 en casa, ni tampoco al del lunes ante Deportivo Pasto, que el equipo cayó 4-0. En ninguno dirigió Dudamel por solidaridad con sus jugadores.

Omisión de aportes de seguridad social

La Asociación Colombiana de Futbolistas Colombianos (Acolfutpro) señaló además que el club «no ha pagado los salarios de manera oportuna, ha incumplido con los convenios pactados -tanto trimestrales como mensuales- y ha omitido los aportes a la seguridad social».

«Se trata de una situación insostenible, ya que los futbolistas no cuentan con las garantías mínimas para ejercer su profesión de manera digna y segura. Pese a las múltiples promesas realizadas por la dirigencia del club, hasta el momento ninguna ha sido cumplida», agregó Acolfutpro en un comunicado.

Además de los problemas económicos, el equipo tampoco ha obtenido buenos resultados, ocupa actualmente el puesto 16 de la liga colombiana con 18 puntos y quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Colombia a manos del Envigado.