Aunque debutó dos meses después del Opening Day de la temporada 2025, al patrullero lo galardonaron por sus propios compañeros y diferentes peloteros de MLB como el Regreso del Año en la Liga Nacional de los Players Choice Award 2025, anunció la Asociación Internacional de jugadores de Grandes Ligas (MLBPA) a través de sus redes sociales.

Este galardón no solo reconoce la labor del pelotero venezolano en los mejores diamantes del mundo, sino que también su determinación y espíritu competitivo después de superar una difícil etapa de lesiones.

Asimismo, este reconocimiento del jardinero de Atlanta Bravos es un testimonio del esfuerzo y la dedicación que tuvo durante el proceso de recuperación para regresar a la acción con la franquicia que hace vida en el Truist Park, que se quedó fuera de la Postemporada MLB, siendo esa mancha que le faltó limpiar al guardabosque.

El propio jugador en el video posteado por la cuenta de MLBPA expresó el sentimiento que vivió al volver al terreno de juego y rendir de gran manera: «Mi temporada 2025 fue una prueba. El primer jonrón que conecte ante San Diego (primero de la campaña) esta número en mi carrera por encima del MVP».

El desempeño de la figura de los Bravos fue impresionante en ambas facetas del campo, pero en especial con el madero, luciendo un promedio al bate de .290, 21 jonrones, 42 remolcadas, 74 anotadas, 98 hits, .417 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .935 en 338 turnos al bate.

Su temporada estuvo llena de momentos brillantes, aportando poder, velocidad y energía contagiosa a su equipo. Con este logro, Ronald Acuña Jr. reafirma su estatus como una de las grandes figuras del béisbol y una de las principales caras entre los peloteros venezolanos, con una trayectoria que ya cuenta con un MVP en 2023, cinco selecciones al Juego de Estrellas, Novato del Año y tres Bate de Plata.