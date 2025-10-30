Amnistía Internacional (AI) denunció la retención de Manuel Finol, gerente de la organización en Venezuela, por parte de funcionarios en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, impidiéndole tomar un vuelo programado al exterior por motivos de trabajo.

La organización internacional detalló que Finol fue retenido por varias horas en la terminal aérea.

«Manuel Finol ha sido liberado. Se encontraba retenido en el aeropuerto de Maiquetía y le fue impedido su viaje de trabajo», informó AI en un mensaje publicado en la red social X.

El incidente comenzó a las 08:47 de la mañana, cuando AI denunció la retención.

Según la organización, Finol fue abordado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Estos agentes, de acuerdo con el testimonio de AI, le indicaron que sería «sometido a revisiones de celular y un traslado».

Finol fue finalmente liberado a las 11:13 de la mañana, informó Amnistía Internacional.