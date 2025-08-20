Félix Hernández, Alex Ramírez y Magglio Ordoñez fueron elegidos al Salón de la Fama por el Comité Contemporáneo, mientras que los directivos Humberto Oropeza y José Ettedgui consiguieron su inmortalidad por el Comité Histórico.

Hernández es considerado uno de los mejores entre los lanzadores venezolanos. El derecho tuvo una destacada actuación en las Grandes Ligas, defendiendo los colores de los Marineros de Seattle desde el 2005 hasta el 2019.

Fue líder de la Liga Americana en promedio de efectividad en 2010 y 2014. Obtuvo el premio Cy Young de la Americana en 2010, y fue seleccionado a seis juegos de las estrellas. En tanto que lanzó el vigesimotercer juego perfecto de la MLB, el 15 de agosto del 2012, contra los Rayas de Tampa Bay en el Safeco Field. Es el único lanzador en la historia de la franquicia de los Marineros de Seattle en realizar dicha hazaña.

De por vida, entre los venezolanos, Kig Félix es líder victorias (169), encuentros iniciados (418), blanqueos (11), innings (2729.2) y ponches (2.524), mientras que aparece segundo en efectividad (3.42) y tercero en juegos completos (25).

En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional lanzó para Cardenales de Lara, en la temporada 2003-2004, y Navegantes del Magallanes, en la 2013-2014.

El nativo de Valencia siempre se destacó en el beisbol menor representando a su estado Carabobo.

Ramírez hizo historia al convertirse en el primer latinoamericano en ser electo al Salón de la Fama de la Liga Japonesa de Beisbol Profesional (NPB, por sus siglas en inglés) en 2023.

“Ramichan” disputó 13 temporadas (2001-2013) de la NPB con Golondrinas de Tokio Yakult, Gigantes de Yomiuri y Estrellas de la Bahía de Yokohama DeNA.

Con esos clubes implantó los récords de más hits (2.017), impulsadas (1.272) y duelos disputados (1.744) por un extranjero, algo que lo convierte en una leyenda viviente de la NPB.

Es el primer jugador extranjero en registrar 2.000 hits en dicha Liga y como, mánager, dirigió al Yokohama DeNA durante cinco torneos (2016-2020)

Antes de Japón jugó en las Grandes Ligas para los Indios de Cleveland (1988-2000) y Piratas de Pittsburgh (2000).

En la LVBP, el caraqueño debutó con los Cardenales de Lara el 15 de octubre de 1992, también vistió la camiseta de los Caribes de Anzoátegui y las Águilas del Zulia, equipo con el que se coronó campeón en la temporada 1999-2000.

Ordóñez es uno de los mejores bateadores venezolanos de todos los tiempos. El falconiano se destacó en las Mayore durante 15 años, tras debutar el 29 de agosto de 1997 con los Medias Blancas de Chicago. Después de cinco temporadas en Chicago, Ordoñez firmó con los Tigres de Detroit en febrero de 2005.

Con el equipo de la ciudad de los motores, tuvo una de las mejores temporadas que venezolano alguno ha conseguido en la MLB, luego de obtener el título de bateo en la Liga Americana, con el astronómico promedio de .364, disparó 28 jonrones e impulso 139 carreras, además de producir 54 dobles.

De por vida, el seis veces All-Star, es primero en promedio (.309, con un mínimo de 5.000 VB), segundo en slugging (.502) y OPS (.871), tercero en porcentaje de embasado (.369), cuarto en empujadas (1.236) y OPS+ (125), quinto en jonrones (294), sexto en dobles (426) y almohadillas alcanzadas (3.506), séptimo en anotadas (1.076) y boletos (651), octavo en hits (2.156), décimo en turnos (6.978) y undécimo en juegos (1.848), entres los venezolanos que han actuado en la Gran Carpa.

En la LVBP, Ordóñez siempre jugó con los Caribes de Anzoátegui durante 10 temporadas. En la 1996-1997, se alzó con el premio al Jugador Más Valioso y es conocido como el “Caribe Mayor”. En la campaña 1998-1999, reforzó a los Cardenales de Lara, equipo con el que se tituló campeón, obteniendo su único anillo en Venezuela.

Dos grandes directivos inmortales

Humberto Oropeza Mascareño cuenta más de 50 años como directivo de los Cardenales de Lara, desde que Luis Antonio Herrera, hijo mayor de Antonio Herrera Gutiérrez le solicitó que se encargara de la Gerencia General en la zafra 1972-1973 de la LVBP. Ocupó ese cargo por más de 40 años, ejerciendo hoy la presidencia ejecutiva del Cardenales.

Durante su gestión, Lara ha obtenido siete títulos, distribuidos los torneos 1990-1991, 1997-1998, 1998-1999, 2000-20001, 2018-2019, 2019-2020 y el último, la zafra pasada 2024-2025.

Oropeza nacido en Carora, estado Lara, también ha desempeñado en momentos coyunturales, cargos directivos dentro de la LVBP.

José Ettedgui es uno de los principales protagonistas de que los Navegantes del Magallanes tengan por sede la Capital Industrial de Venezuela. Valencia había perdido para la época a sus Industriales y por supuesto se había quedado sin beisbol profesional.

El vacío era grande, sin embargo, con trabajo y tesón se logró que la popular divisa nacida en Caracas, encontrara a partir de la 1969-1970 un hogar para siempre.

Ettedgui, médico traumatólogo, fue el primer presidente de la divisa, cargo en el cual se mantuvo hasta 1977, obteniendo dos títulos de la liga 1969-1970, 1976-1977 y la del título de la Serie del Caribe 1970, la primera para Venezuela.

Fue uno de los promotores para convertir al equipo en una fundación, con el fin de manejar los fondos que ésta generaba para garantizar su permanencia en Valencia. Entre 1989 y 1992, el Dr. Ettedgui volvió a ejercer la presidencia de la Junta Administradora. Murió en Florida, Estados Unidos, el 19 de septiembre de 2003.