A partir del 6 de noviembre, el Goethe-Institut Venezuela celebra la decimotercera edición del Festival de Cine Alemán y Ciudad Guayana será parte de este ciclo cinematográfico con cuatro funciones en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en alianza con la Escuela de Comunicación Social de la sede Guayana.

Con una selección de películas que muestran lo más interesante e innovador del panorama cinematográfico germano actual, los títulos reflejan el desarrollo cultural y social contemporáneo.

Se pasean por géneros como drama, ciencia ficción, suspenso, romance, comedia y experimental alternativo.

‘La Despedida del Lobo’, documental que sirve a la inauguración del festival el jueves 6 de noviembre a las 2:00 pm en el Auditorio Guido Arnal de la UCAB, forma parte de las coproducciones europeas estrenadas en Venezuela de la mano de Gran Cine y la Embajada de Francia.

Para la clausura, el día 26 de noviembre a las 2:00 de la tarde en el Auditorio Constanza Verolini de la UCAB, se proyectará ‘Amor, marco alemán y muerte’ del director Cem Kaya, explora la inmigración turca en Alemania, a través de la música y que fue ganadora del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Berlín, Berlinale (2022).

Se contarán con dos funciones más pequeñas, pero igual de gratuitas y abiertas al público, los días martes 11 y 19 de noviembre a las 10:00 de la mañana con las películas ‘Un puño contra el mundo’, coming of age en la Alemania del Este; y ‘Los extras’, un relato de ciencia ficción cargado de crítica a las estructuras capitalistas