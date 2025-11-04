A días de celebrarse el certamen de Miss Universo 2025, se confirmó que Osmel Sousa, conocido mundialmente como el ‘Zar de la Belleza’, ya no forma parte de la Organización Miss Universo.

La noticia, confirmada por fuentes cercanas al concurso al medio People, tomó por sorpresa a la industria de la moda y la belleza, marcando el cierre de una etapa en la carrera del icónico creador de reinas.

Antes de que se oficializara su salida, varios usuarios habían notado que Sousa había modificado su biografía en Instagram, eliminando la mención de “asesor de Presidencia de Miss Universo”. Aunque no se han revelado las razones específicas de su desvinculación, su partida ocurre en medio de un proceso de reestructuración interna dentro del concurso internacional.

El legado del “Zar de la Belleza”

Osmel Sousa, de origen cubano-venezolano, es considerado una figura clave en la historia del Miss Universo y del Miss Venezuela. Durante décadas, su disciplina, visión y exigencia fueron determinantes para que Venezuela se consolidara como una potencia mundial en concursos de belleza, logrando siete coronas de Miss Universo y seis de Miss Mundo.

Su salida genera impacto no solo por su trayectoria, sino también por su reciente participación en programas y eventos vinculados al mundo del modelaje y la preparación de misses.

Guerra interna en la organización

La desvinculación de Sousa se da en un contexto de creciente tensión dentro de la Organización Miss Universo. Según medios internacionales, existe una lucha de poder entre los nuevos propietarios del certamen, encabezados por el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, y el tailandés Nawat Itsaragrisil, presidente del concurso rival Miss Grand International (MGI) y uno de los principales accionistas del Miss Universo.

El conflicto escaló recientemente tras difundirse un video en el que Itsaragrisil agredió verbalmente a la representante mexicana Fátima Bosch durante una reunión preliminar, antes de ordenar su expulsión del lugar.

El incidente provocó una ola de solidaridad entre las candidatas, varias de las cuales abandonaron la sala junto a Bosch, dejando en evidencia las tensiones que sacuden al certamen de belleza más famoso del mundo.