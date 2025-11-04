Harold Castro no tardó mucho en demostrar su valor para los Leones del Caracas y la LVBP. Le bastaron cinco juegos desde su estreno en la temporada para alzarse con el Jugador con Más Sazón de la Semana, presentado por Maggi.

El habilidoso bateador zurdo exhibió estratosférica línea ofensiva de .545/ .542/ .818 y encabezó el circuito en hits (12) y bases alcanzadas (18, junto a Rougned Odor) para arrasar en el período entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre.

Harold Castro, quien se alzó por tercera ocasión en su carrera con el reconocimiento, todas en las recientes dos campañas, también fue segundo en dobles (3, igualado con otros 8 peloteros) y tercero tanto en carreras impulsadas (8), como en extrabases (4, empatado con 5 jugadores) en el lapso descrito.

“El Tren del 23” conectó al menos un imparable e impulsó rayitas en cada uno de los careos que disputó en la semana. Y sumó, a su vez, cuatro anotadas en el período.

En su debut, el miércoles, ante los Navegantes del Magallanes, conectó un jonrón de tres carreras ante Álex Claudio, que le dio una ventaja momentánea a los Leones, en la eventual derrota en el Estadio Monumental.

El sábado, entretanto, en el segundo duelo entre los Eternos Rivales en el septenario -y en la zafra- despachó cuatro inatrapables, para quedar a solo uno de su marca personal para un desafío en el circuito.Mejores videoconsolas

Escoltas de Harold Castro

Harold Castro recibió el 34,1 % de los votos de la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la campaña. Fue escoltado, muy de cerca, por el receptor Jeferson Quero (29,3 %) de los Cardenales de Lara y por el pitcher grandeliga Andry Lara (19,5 %), de las Águilas del Zulia.

El prospecto Quero lideró la liga durante la semana en remolcadas (10) y extrabases (5, igualado con Rougned Odor), a la vez que fue tercero en cojines totales (17) y compiló sólidos promedios de .348/ .444/ .739.

Lara, por su parte, lanzador derecho, ganó las dos aperturas que realizó con los rapaces y registró efectividad de 1.74 en 10.1 innings lanzados (la máxima cantidad del lapso). Además, dejó una relación de ocho ponches y cuatro boletos.

También recibieron para la elección Junior Guerra (Magallanes), Claudio Custodio (Bravos), Leobaldo Piña (Tigres), Silvino Bracho (Águilas) y Rougned Odor (Magallanes).

Juegos de hoy, 4 de noviembre

Tigres vs Tiburones 06:30 PM Estadio Universitario

Bravos vs Navegantes 07:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Cardenales vs Caribes 07:00 PM Estadio Alfonso Carrasquel

Águilas Leones 07:00 PM Estadio Monumental Simón Bolívar