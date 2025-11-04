A solo 19 días del inicio de la XX edición de los Juegos Bolivarianos Lima y Ayacucho 2025, las autoridades deportivas de Venezuela ultimaron los detalles logísticos de la delegación nacional para la justa, que marca el inicio del ciclo olímpico, se llevará a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

La reunión se efectuó en la sede del Instituto Nacional de Deportes (IND) en Caracas y contó con la participación de Franklin Cardillo, ministro del Poder Popular para el Deporte; María Soto, presidenta del Comité Olímpico Venezolano (COV); José Barreto, jefe de Misión de Venezuela; Henyelberth Herrera, viceministro de Deporte de Alto Rendimiento y Francisco Suárez, director de Deporte de Alto Rendimiento.

Durante el encuentro, se revisaron aspectos esenciales para el traslado y la participación de los atletas, destacando los requisitos diplomáticos para la solicitud de visas, logística de vuelos y hospedaje, entrega de la dotación de uniformes y organización del encendido del fuego bolivariano en la casa natal del Libertador Simón Bolívar en Caracas.

Candidatos

Las autoridades también definieron a los seis atletas que optarán por el honor de convertirse en los abanderados de Venezuela en la ceremonia inaugural.

En el reglón femenino competirán Astrid Montero (lucha), Yocelin Canache (canotaje) y Clarismar Farías (esgrima).

Por su parte, en el masculino harán lo propio Jorge Otaiza (natación), José Estredo (vela) y Cristian Canache (canotaje).

Participación del país

Venezuela participará en los Juegos Bolivarianos en 50 disciplinas deportivas y 39 deportes con cerca de 537 atletas divididos en 237 femeninos y 200 masculinos.

En la justa, tomarán parte Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú y Panamá, miembros de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo).

Además, de las delegraciones de El Salvador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Uruguay.