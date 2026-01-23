En horas del mediodía de este jueves, funcionarios de Policarabobo abatieron a Reison Ramón Maldonado Guere, de 30 años de edad, conocido en el bajo mundo como «El Reison», durante un operativo en el Barrio Banco Obrero, calle 20, del municipio Juan José Mora, estado Carabobo.

El sujeto formó parte de la peligrosa banda delincuencial liderada por «El Chichito», organización dedicada a actividades como robos de motocicletas y homicidios en la región central de Venezuela.

Maldonado Guere portaba un arma de fuego tipo revólver, marca Smith & Wesson, calibre 38 mm, con series J769940, solicitada desde el 23 de julio de 1981 por el CICPC Delegación Valencia, lo que evidencia su involucramiento en el tráfico de armas de largo tiempo.

Además, «El Reison» acumuló una extensa ficha policial: se necesitaba por homicidio ante el Juzgado de Control de Puerto Cabello desde 2015, y era investigado por varios robos de motos en el municipio Juan José Mora y zonas aledañas.

Este suceso se enmarca en una serie de operativos recientes contra bandas en Carabobo, como el abatimiento de miembros de «El Kile» en Tocuyito el mes pasado y acciones contra «Los Malditos del Carrizal» en 2025, que han reducido la incidencia de robos vehiculares en un 15% según reportes oficiales de la Policía de Carabobo.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos entre los funcionarios y que el cuerpo fue trasladado a la morgue para los procedimientos legales correspondientes. Policarabobo reiteró su compromiso con la desarticulación de bandas criminales en la entidad, invitando a la ciudadanía a denunciar actividades sospechosas al 171 o redes sociales oficiales.