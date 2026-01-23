Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), delegación Carabobo, detuvieron la tarde de este jueves 22 de enero de 2026 a José Reinaldo León Romero, de 46 años de edad, presunto responsable del homicidio de Juan Carlos Vargas Figueredo, de 45 años, acaecido el pasado 10 de enero en la Plaza Bolívar de Guacara.

El crimen se originó por problemas personales entre ambos, que derivó en una acalorada discusión en pleno espacio público del casco histórico del municipio. La riña escaló rápidamente a violencia física: el victimario sacó un cuchillo y propinó múltiples puñaladas a la víctima, causándole la muerte de manera inmediata en el lugar. León Romero huyó con rumbo desconocido, dejando el cuerpo a la vista de transeúntes y testigos.

Tras intensas pesquisas del Eje de Homicidios del CICPC, que incluyeron entrevistas a testigos y revisión de evidencias en la escena, donde se recuperó el arma blanca, el sospechoso fue ubicado y aprehendido en la calle Cedeño de Guacara. En procedimientos similares en Carabobo durante enero 2026, el CICPC ha reportado al menos 15 capturas por homicidios con arma blanca en zonas urbanas, destacando la Plaza Bolívar como foco recurrente de altercados.

El caso quedó bajo la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, para las diligencias judiciales correspondientes.