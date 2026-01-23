Un finquero de 63 años, Oscar Paternina, fue asesinado de un disparo de escopeta en el pecho y mano durante la tarde del martes 20 de enero de 2026, en la Tasca Licorería Los Almendros, ubicada en Los Pozones, municipio Alberto Adriani de El Vigía, estado Mérida.
El atacante, que vestía braga negra tipo mecánico y casco integral, disfraz que complica su identificación, llegó en moto, descendió y disparó directamente contra la víctima, quien se encontraba en el local junto a su esposa calculando ventas de plátano de su finca en Los Cañitos, vía El Vigía-Santa Bárbara del Zulia. Las heridas fueron de extrema gravedad, con sospechas de municiones modificadas (posible calibre 12 recortado) por la letalidad observada.
Pese al auxilio inmediato y traslado en camioneta particular hacia un centro médico, Paternina falleció en el camino por hemorragia masiva. Su esposa, testigo presencial, resultó ilesa pero conmocionada.
Funcionarios del CICPC, delegación Mérida, acudieron al sitio para recolectar evidencias: casquillos, moto abandonada cercana y testimonios. No se ha establecido el móvil, posibles rencillas rurales o sicariato, común en zonas finqueras de Mérida, en un enero con al menos 8 homicidios similares en la región andina. Las pesquisas avanzan para dar con el paradero del homicida.
El caso queda a disposición de la fiscalía competente del Ministerio Público.
