La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) puso fin al ciclo del argentino Fernando «Bocha» Batista como director técnico de la Vinotinto, tras concluir el proceso clasificatorio rumbo al Mundial 2026, donde la selección cayó goleada por Colombia en la última fecha en Maturín, dejándola fuera del repechaje.

La decisión, que incluye a todo su cuerpo técnico, se produce luego de no conseguir los objetivos deportivos en el camino hacia la cita mundialista.

El cese de Batista y su equipo llega un día después de que Venezuela perdiera de forma contundente 3-6 frente a Colombia, un resultado que selló su eliminación definitiva de la fase de repesca y puso fin al sueño mundialista.

A pesar del esfuerzo y la dedicación mostrados durante el proceso, la goleada sufrida en el último partido evidenció que la selección no alcanzó el rendimiento esperado para competir en la élite del fútbol sudamericano.

De acuerdo al comunicado de la FVF reconoce el carácter competitivo y los momentos de evolución futbolística que la selección mostró bajo la dirección de Batista, sin embargo, «los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas del país y la institución».

A su vez indicó que la eliminación en esta etapa crucial motivó a la Federación a buscar un cambio de rumbo «para asegurar que el proceso de crecimiento y consolidación de la Vinotinto continúe».

El máximo rector del fútbol nacional ya se encuentra en búsqueda del nuevo cuerpo técnico para la Vinotinto que asuma el reto de liderarla en el próximo ciclo mundialista con miras al 2030.