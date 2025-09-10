¿Puede una libreta digital competir con el papel tradicional? reMarkable cree que sí. Su nuevo modelo, el Paper Pro Move, redefine la escritura portátil con una propuesta minimalista, precisa y sin distracciones.
Este dispositivo no busca reemplazar tu tablet ni tu portátil. Su misión es más íntima: capturar ideas al instante, sin ruido digital. Su formato de bolsillo y su estética cuidada lo convierten en una herramienta de escritura que se siente como papel, pero con superpoderes, según detalló la empresa creadora.
Diseño pensado para acompañarte
Dimensiones: 195,6 × 107,8 × 6,5 mm | Peso: 230 g
Chasis de aluminio anodizado + vidrio texturizado
Encendido automático al abrir la funda | Stylus magnético incluido
La experiencia de escritura es fluida, precisa y sin interferencias. Puedes apoyar la mano, dibujar, tomar notas o leer sin fatiga visual. Ideal para entornos de trabajo, trayectos o sesiones creativas al aire libre.
Pantalla E Ink a color: escribir como en papel, pero mejor
Promete un panel Canvas Color de 7,3” | 264 ppp | Tecnología E Ink Gallery 3 y una iluminación ajustable sin luz azul | Rechazo de palma para escritura natural, además con conversión de manuscritos a texto, capas, selección y reorganización de contenido, plantillas para tareas, planificación y esquemas y exportación en PDF, PNG y SVG.
Paper Pro Move no solo guarda tus ideas: las organiza, las transforma y las mantiene vivas. Cada nota es editable, reutilizable y accesible desde cualquier dispositivo gracias a su ecosistema Connect.
Ecosistema reMarkable: sincronización sin fricción
Acceso desde móvil y ordenador
Almacenamiento ilimitado en la nube
Integración con Slack, Drive, OneDrive y Dropbox
Compartir pantalla en tiempo real
La propuesta va más allá del hardware. reMarkable apuesta por una plataforma que centraliza tus ideas y las conecta con tus herramientas de trabajo, sin perder el foco.
Autonomía, seguridad y sostenibilidad
Hasta 2 semanas de batería | Carga rápida al 90% en 45 min
Procesador Cortex-A55 | 2 GB RAM | 64 GB internos
Cifrado local y en la nube | Autenticación multifactor
Materiales reciclados y procesos energéticamente limpios
Diseñado para durar, proteger y acompañarte. El Paper Pro Move es más que un gadget: es una libreta que evoluciona contigo.
