El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto -encabezada por el argentino Fernando Batista-, un día después de la que calificó como una «dolorosa pérdida» ante Colombia por 3-6 con lo que el país quedó sin el pase a la repesca para el Mundial de 2026.

El mandatario dijo que «toda» la nación exige también «una reorganización de la estrategia, de la doctrina, la línea de combate y de trabajo de la selección».

El cuerpo técnico también está integrado por los argentinos Leandro Cufré y Jorge Pidal, asistente técnico y preparador físico, respectivamente, y el venezolano Vicente Rosales, preparador de porteros, entre otros.

Venezuela, que nunca ha disputado un Mundial de fútbol, la golearon por una ya clasificada Colombia en el partido correspondiente a la decimoctava y última fecha de las eliminatorias sudamericanas, durante el que destacó el delantero Luis Javier Suárez, autor de un histórico póker con la camiseta de su país.

Maduro dijo solidarizarse con los jugadores de la Vinotinto y con los «miles de miles» de venezolanos que forman parte de «todo el movimiento futbolero» del país, donde, agregó, el «fútbol se masificó y casi que desplazó al béisbol como deporte nacional».