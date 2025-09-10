Este miércoles la Corporación Eléctrica Nacional, (Corpoelec) , informó sobre un «ataque criminal» al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual afectó a 2 líneas ubicadas en el oriente de Venezuela, el cual interrumpió el servicio eléctrico, pero que en tiempo récord fue restituido.

Habitantes de varias zonas de Caracas y las principales regiones del país reportaron un fuerte bajón eléctrico a la 2:00 p.m. de este miércoles 10 de septiembre.

Corpoelec en el comunicado, subraya que la nueva «maniobra terrorista» se produce en momentos en que el Gobierno Nacional encara una nueva batalla en defensa e independencia, amenazada por el gobierno de Estados Unidos.

Anunció que los organismos de seguridad del Estado ya investigaron lo sucedido para establecer las sanciones correspondientes e hizo un llamado para el pueblo venezolano se mantenga alerta y unido.

A continuación texto completo del comunicado:

COMUNICADO

La Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) condena enérgicamente el ataque criminal perpetrado este miércoles contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), específicamente en dos Líneas de transmisión a 230 kV, ubicadas en el oriente del país.

Gracias a la capacidad de respuesta de nuestros trabajadores y trabajadoras, se logró restablecer en tiempo récord el fluido eléctrico afectado por esta nueva maniobra terrorista que pretende atentar contra la paz y la estabilidad nacional.

Este nuevo sabotaje se produce justo cuando el Gobierno Nacional, liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, encara una nueva batalla en defensa de su soberanía e independencia, amenazada por la sistemática agresión del gobierno de Estados Unidos.

Ante este ataque contra un servicio público esencial, los organismos de seguridad del Estado han emprendido investigaciones exhaustivas que permitan identificar, ubicar y capturar a los autores intelectuales y materiales de este hecho.

En este sentido, exhortamos al pueblo venezolano a mantenerse alerta y unido frente a las acciones desestabilizadoras de factores vinculados con la extrema derecha.

CORPOELEC continuará desplegando todos sus recursos técnicos y humanos para superar bs efectos de esta agresión y garantizar el derecho sagrado de nuestro pueblo a un servicio eléctrico confiable y continuo.