El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado este miércoles, en el que informa la ejecución de una «implacable operación anticorrupción», a fin de fortalecer la integridad del sistema de justicia y acabar con diversas «conductas indecorosas» en las filas del Estado venezolano.

Desde la madrugada del domingo 7 de septiembre, el MP ha realizado una operación transcendental que vincula a varios jueces y fiscales de la institución.

A través de estos operativos se suma a la imputación y judicialización en las últimas horas de 14 fiscales del estado Carabobo, incluyendo el exfiscal superior de dicha entidad.

De acuerdo al texto, «esta actual y extraordinaria operación reafirma nuestro compromiso con la transparencia y la legalidad, asegurando que todos nuestros funcionarios actúen con el máximo decoro y responsabilidad. La integridad del sistema de justicia es fundamental para la plena vigencia de la paz republicana y es nuestra prioridad protegerla y reforzarla cada día mediante actuaciones como estas que sientan un histórico precedente en el hemisferio occidental».

A través de estas detenciones se han contabilizado un total de 570 funcionarios del Ministerio Público procesados y judicializados por la comisión de delitos contrarios a la Ley y la Constitución.

Finalmente, el comunicado expresa: «Como organismo titular de la acción penal y garante de la legalidad en el país, este Ministerio Público seguirá ejerciendo sin contemplación alguna la fuerza pública sobre aquellos sujetos sin honra que desvíen su camino y pretendan enlodar la buena marcha de la administración de Justicia, la Paz y los Derechos Humanos en Venezuela».