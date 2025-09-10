El precio oficial del dólar para el miércoles 10 de septiembre es de 156,37 bolívares por unidad, como resultado de un incremento de 0,90 % en comparación con la jornada anterior al cierre de este martes 9.

Por su parte, el euro se posiciona este miércoles en 183,34 bolívares por unidad, con un alza interdiaria de 0,68 % y una diferencia de 17,25 % sobre el precio de la divisa estadounidense, de acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Venezuela (BCV), al cierre del 9 de septiembre.

En las mesas cambiarias de la banca, los precios para la compra oscilaron entre 152,89 y un máximo de 166,53 bolívares, mientras que para la venta las cotizaciones se movieron entre un mínimo de 155,74 bolívares y un máximo de 157,02 bolívares por unidad, en un entorno de un entorno de baja oferta de divisas.

En comparación con la primera cotización de septiembre, que fue de 148,44 bolívares, la tasa del dólar ha subido un 5 % hasta este miércoles, cuando llegó a 156,37 bolívares.

El precio oficial de la divisa estadounidense se aceleró en la jornada de este martes para acumular en lo que va de semana un alza de 2,32 % en dos días hábiles.

La cotización oficial de la divisa estadounidense acumula un incremento prácticamente constante a lo largo de los últimos meses, producto de la amplia demanda por la moneda norteamericana que ha sido atendida parcialmente a través de las intervenciones cambiarias que el ente emisor liquida a través de las entidades financieras.