El comentarista y activista conservador Charlie Kirk, estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue asesinado tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en una universidad de Utah.

«El gran e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido», confirmó el propio Trump en la plataforma Truth Social.

Sospechoso detenido

El sospechoso arrestado tras el tiroteo contra Kirk durante un evento universitario no es el autor del disparo, según informó el diario The New York Times.

Un portavoz de la Universidad Utah Valley (UVU), Scott Trotter, indicó al periódico que la policía ha determinado que la persona detenida no es la que disparó al cuello a Kirk, quien murió tras ser trasladado en estado grave a un hospital.

La UVU había comunicado anteriormente que un sospechoso se encontraba bajo custodia tras el ataque.