El Real Madrid continúa con su política de renovación generacional y planificación a largo plazo. Según las últimas informaciones reveladas por el especialista en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, la entidad presidida por Florentino Pérez ha tomado una decisión trascendental respecto a uno de sus pilares defensivos: David Alaba.

El central austriaco, que ha sido una pieza fundamental en los éxitos recientes del club, no recibirá una oferta de renovación, lo que marca el inicio del fin de su etapa en el Santiago Bernabéu.

La hoja de ruta del club merengue parece clara. Ellos buscan pactar una salida consensuada cuando su contrato expire en junio de 2026.

Esta decisión responde a la necesidad de refrescar la zaga con perfiles más jóvenes y a la situación física del jugador, quien ha tenido que lidiar con lesiones de larga duración que han condicionado su continuidad en las últimas temporadas, explica Líder en Deportes.

De líder bávaro a mariscal merengue

El mundo del fútbol recordará la trayectoria de David Alaba en la capital española como un ejemplo de adaptación inmediata y rendimiento de élite. Tras cerrar una etapa legendaria de una década en el Bayern de Múnich, el defensor aterrizó en Chamartín en el verano de 2021 con la difícil misión de llenar el vacío dejado por figuras históricas.

Lo hizo, además, bajo la fórmula de agente libre, lo que convirtió su incorporación en una de las operaciones más rentables de la historia reciente del club.

Desde sus primeros partidos, Alaba justificó con creces la apuesta blanca. No solo heredó el dorsal ‘4’, sino que aportó una polivalencia táctica envidiable, desempeñándose con solvencia tanto en el eje de la zaga como en el lateral izquierdo.

Su liderazgo silencioso y su madurez competitiva le permitieron ganarse el respeto unánime de la grada y convertirse en un referente dentro del vestuario dirigido por Carlo Ancelotti.

El legado de la silla y los títulos

Más allá de su solvencia defensiva, Alaba dejó imágenes para la posteridad, como su icónica celebración con la silla en las noches de remontadas europeas. Durante estos años, ha sido partícipe directo de la conquista de Champions League, Ligas y Copas del Rey, demostrando que su fichaje fue, sin lugar a dudas, una apuesta ganadora.

Ahora, con el horizonte puesto en 2026, el Real Madrid empieza a preparar la transición defensiva, asegurando que la salida de uno de sus capitanes de facto se produzca de la manera más elegante y profesional posible, honrando el legado de un jugador que llegó sin coste de traspaso y se marchará con las vitrinas llenas.