El estado Sucre se prepara para recibir una de las temporadas vacacionales más fructíferas de los últimos años. Según las proyecciones de Cecilia Sucre, presidenta de la Cámara de Turismo de la entidad, se espera que para la celebración de Fin de Año y la primera semana de enero de 2026, la ocupación hotelera alcance niveles máximos, situándose entre un 95% y un 98% de la capacidad instalada en la región.

La transición de Navidad a Año Nuevo

A diferencia de las festividades del 24 de diciembre, donde el movimiento turístico suele ser moderado debido a la tradición de celebrar en el entorno familiar, el panorama cambia drásticamente al finalizar el mes.

Cecilia Sucre explicó que, mientras en Navidad la ocupación oscila típicamente entre el 20% y el 30%, el interés de los viajeros se dispara para recibir el año nuevo, explica Banca y Negocios.

Los destinos más solicitados para estas fechas de alta demanda son los balnearios de Santa Fe, Playa Colorada y, especialmente, las áreas que integran el Parque Nacional Mochima.

Nuevas tendencias en la llegada de visitantes

Un dato relevante destacado por la gremialista es el cambio en el comportamiento del turista. Aunque la mayoría de los visitantes arriban al estado por vía terrestre, se ha observado un incremento en las llegadas espontáneas.

Si bien el sector prefiere y promueve la reservación previa, Sucre señaló que actualmente muchos establecimientos terminan de completar su aforo con turistas que llegan directamente a «puerta», buscando disponibilidad al momento de su arribo a la costa.

Atractivos y diversificación de la oferta

Para captar la atención de los temporadistas, las posadas y hoteles sucrenses han diversificado sus servicios. Más allá del alojamiento, los paquetes actuales incluyen experiencias recreativas como paseos en lancha, sesiones de masajes y prácticas de snorkel.

Además, la presidenta de la Cámara anunció que se está impulsando una innovadora ruta ecoturística en colaboración con agencias de viajes para el avistamiento de manatíes, fortaleciendo el perfil de Sucre como destino de naturaleza.

Opciones para todos los presupuestos

En cuanto a la estructura de costos, la oferta en la entidad es variada y busca adaptarse a distintos perfiles económicos. Existen opciones accesibles en posadas con tarifas desde los 10 dólares por persona, así como habitaciones estándar en el orden de los 30 dólares.

Para quienes buscan una experiencia más completa, los hoteles de categoría superior ofrecen paquetes «todo incluido» que parten desde los 130 dólares, garantizando una estancia con todas las comodidades para disfrutar de las bondades del oriente venezolano.