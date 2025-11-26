El fútbol venezolano se prepara para vivir su fiesta cumbre. La Final Absoluta de la Liga FUTVE 2025 ya tiene fechas y escenarios definidos: el Carabobo FC (Campeón del Clausura) y el UCV FC (Campeón del Apertura) chocarán a doble partido para definir al Campeón de Venezuela que bordará la codiciada estrella en su escudo.

Los aficionados de la Liga FUTVE están listos para dos fines de semana de alta tensión, con el clásico choque entre la capital y la región central del país.

El juego de ida se jugará el domingo 30 de noviembre en el estadio Olímpico de Caracas cuando la UCV FC reciba al Carabobo FC, mientras que el partido de vuelta será el domingo 7 de diciembre en el estadio Polideportivo Misael Delgado en Valencia.

UCV FC-Carabobo FC: Choque de estilos y ambiciones

Este enfrentamiento es mucho más que una final; es un duelo entre dos proyectos que alcanzaron la cúspide con filosofías diferentes. El histórico UCV FC dirigido por Daniel Sasso, llega a esta instancia buscando su segunda estrella. Su fortaleza radica en el orden táctico y la solidez que demostraron en el Torneo Apertura.

Carabobo FC bajo el mando de Daniel Farías, busca su primera estrella absoluta. Tras coronarse en el Torneo Clausura. El equipo llega con el impulso anímico y la determinación de romper una sequía histórica. Cerrarán la serie en el Misael Delgado de Valencia.

Premio Mayor: Venezuela 1 en Libertadores 2026

La final Absoluta de la Liga FUTVE 2025 no solo otorga la estrella, sino que define al representante Venezuela 1 en la fase de grupos de la próxima Copa CONMEBOL Libertadores 2026.

Ambos equipos ya tienen asegurado un cupo en el torneo continental, pero el título absoluto garantiza una posición de privilegio que permite acceder directamente a la fase de grupos, evitando las rondas previas.