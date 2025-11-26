En 2025 La producción nacional de zapatos disminuyó un 15% en comparación con el año pasado, indicó Tony Di Benedetto, presidente de la Cámara Venezolana del Calzado y Componentes (Cavecal).

Di Benedetto calificó la situación como «muy preocupante» y explicó que el sector está afectado principalmente por tres factores: las importaciones de calzado, la baja demanda del producto y la pérdida del poder adquisitivo de los usuarios.

Baja demanda ante la importación masiva

«El principal problema es que obviamente tenemos una baja en la demanda sobre el producto nacional, consecuencia de la masiva importación de productos terminados y eso no nos permite ser, digamos, a nivel de precio, competitivos con respecto al producto importado», refirió.

La pérdida del poder adquisitivo originó, según el dirigente gremial, ocasionó un cambio en los patrones de consumo.

«Con este bajo poder adquisitivo hace que la gente se vaya por precio y no por calidad», dijo.

El presidente del gremio informó que participan en reuniones con representantes gubernamentales para abordar temas relacionados con la actualización de aranceles y la aplicación de medidas ante las importaciones, las cuales espera que sean aplicadas en un corto plazo.

En relación con a los aranceles a las importaciones, que actualmente están calculados en un 24%, dijo que Cavecal plantea gravámenes por el orden de 35 %.

«Eso nos ayudaría un poco a combatir este flagelo que nos ataca mucho», subrayó.

«Hasta hace dos años teníamos arancel cero y después de tantas discusiones, suben a 12 % y luego a 22 %, que es la última tasa», dijo.