El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, abogó este lunes, en su despedida del cargo, por el respeto a las instituciones porque, según dijo, este no es un país de golpes ni de rupturas institucionales, como denunció en los últimos días el presidente Gustavo Petro.

«Colombia es un país de instituciones, de gente laboriosa, democrática; no es un país de golpes, no es un país de rupturas institucionales, este es un país que respeta los periodos», manifestó Barbosa en referencia a las acusaciones de Petro, de que el fiscal estaba urdiendo un complot para sacarlo del poder.

El presidente incluso afirmó el pasado 2 de febrero que el fiscal buscaba investigarlo sin tener competencias para ello pues esa facultad es de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Al respecto, Barbosa dijo hoy que «la Fiscalía no promueve ni golpea ni atenta contra el poder presidencial en el país; lo que hace la Fiscalía General es investigar conductas o posibles conductas criminales».

Choques con el presidente

Entre las investigaciones que ha abierto la Fiscalía contra personas cercanas a Petro está la que se sigue a Nicolás Petro Burgos, primogénito del mandatario, procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, un caso que salpica la pasada campaña presidencial de su padre.

«La Fiscalía no persigue ni va a perseguir a ninguna institución, ni al presidente de la República, y reconoce que el presidente tiene un fuero especial», subrayó el fiscal saliente.

Barbosa, nombrado de una terna presentada por el expresidente Iván Duque, del que era amigo, y que hoy terminó su mandato de cuatro años como fiscal general, mantuvo un enconado enfrentamiento político e ideológico con Petro, con acusaciones de lado y lado de violaciones a la ley.

Al despedirse hoy del cargo, el funcionario subrayó: «Todos los colombianos, independientemente de la filiación que se tenga, deben preservar las instituciones y permitir que se cumplan los periodos».

«Cualquier divergencia de opinión, cualquier posición siempre debe estar enmarcada en el respeto de las instituciones, del Ejecutivo, del Legislativo y de la Rama Judicial del poder público, siempre en el marco de la división de poderes», agregó.

El funcionario insistió en que solo en el marco institucional «podremos construir una Colombia firme y poderosa, solo dentro de la Justicia podremos construir un país que nos permita preservar el Estado de derecho y no caer en las desgracias que se ven en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Colombia es diferente, es un país democrático e institucional».

Fiscal interina

Con la terminación del periodo de Barbosa, el puesto de fiscal general quedará a partir de mañana de forma interina en manos de la vicefiscal Martha Janeth Mancera, con la que Petro también tiene serias divergencias, porque la Corte Suprema de Justicia no ha elegido a la nueva titular del cargo.

Petro presentó en septiembre pasado a la Corte Suprema una terna compuesta por tres mujeres pero en las cuatro votaciones realizadas hasta hora ninguna de ellas ha obtenido los 16 votos requeridos de los 23 magistrados que componen ese tribunal.

La demora en la elección de la nueva fiscal ha sido criticada por Petro y el pasado jueves provocó una protesta de manifestantes afines al Gobierno contra la Corte Suprema, en cuyas puertas hubo altercados y obligó al presidente a enviar a la Policía para restablecer el orden.

Sobre la elección de su sucesora, Barbosa dijo que las candidatas propuestas por Petro son «tres mujeres que son capaces, que son competentes» y expresó su deseo de que la Corte, que maneja «sus tiempos» pueda escoger «rápido y con tranquilidad».

«La Justicia no puede ser objeto de ataque por parte de ningún sector, no pueden equivocarse aquellos que están creyendo que con la manifestación de algunos colombianos (pueden presionar a la Corte). No es con manifestaciones que se va a lograr el escenario de tranquilidad para que se tomen decisiones de ese tenor», expresó.