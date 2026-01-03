La fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, ha confirmado que Nicolás Maduro será juzgado en Nueva York y se le imputan cargos de «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».

«Pronto enfrentará la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses», ha añadido la fiscal. «En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE.UU., quiero agradecer al presidente (Donald) Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales», ha sentenciado.