El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó este sábado el ataque estadounidense en Venezuela y la captura del mandatario Nicolás Maduro, calificando la acción como un “precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”.

Lula da Silva afirmó que los bombardeos y la detención de Maduro constituyen una violación grave de la soberanía venezolana y del Derecho Internacional, y advirtió que este tipo de operaciones representan un riesgo para la paz y la estabilidad global. El mandatario brasileño aseguró que Brasil seguirá promoviendo el diálogo y la cooperación a nivel internacional, y llamó a que la Organización de las Naciones Unidas responda de manera enérgica a estos hechos.

Por su parte, el presidente de Argentina, Javier Milei, celebró la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras el ataque estadounidense. A través de su cuenta en X, Milei expresó: “La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo!”, mostrando su respaldo a la operación de Estados Unidos y su aprobación de la acción contra el gobierno venezolano.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció también este sábado, calificando al chavismo como “una estructura criminal” y expresando apoyo político a la oposición venezolana.

En un mensaje publicado en X, Noboa aseguró que la estructura del chavismo “terminará de caer en todo el continente” y afirmó que Ecuador respalda a figuras opositoras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, así como al pueblo venezolano, subrayando que el país cuenta con Ecuador como aliado en la recuperación de su soberanía.