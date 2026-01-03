En una llamada telefónica en directo con la cadena Fox News, Donald Trump aseguró que vio la operación militar en tiempo real desde su residencia Mar-a-Lago en Florida y que la captura de Nicolás Maduro estaba prevista a ocurrir hace cuatro días, pero que se pospuso porque “el clima no era perfecto”.

“Esperamos cuatro días. Íbamos a hacerlo hace cuatro días, tres, dos, y luego de repente, hubo una oportunidad, y dijimos ‘vamos’”, contó.

“Pude verlo en tiempo real, lo vi todo y escuché las comunicaciones entre, ya sabes, donde estábamos en Florida y el terreno en Venezuela”, dijo el presidente a Fox News. “Fue increíble ver la profesionalidad, la calidad del liderazgo”.

Trump añadió: “Ha sido increíble ver lo buenos que eran, lo profesionales, lo increíble que es el equipo que tenemos, me refiero al nivel del equipo, y ver cómo funcionaba, tan perfectamente”.

También afirmó que el Ejército estadounidense no sufrió bajas durante la operación y que “tener algunos heridos, pero ninguna muerte en nuestro bando, es realmente increíble” y comparó la operación militar con la retirada estadounidense de Afganistán durante la Administración de Joe Biden. “Ya no somos el hazmerreír”, dijo. (Telemundo)