El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este sábado que la operación militar estadounidense en la que detuvieron al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa es una «aviso» a otros países y un ejemplo de que «el dominio estadounidense en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado de nuevo».

«Esta operación extremadamente exitosa debe servir de aviso a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas estadounidenses», aseguró en una declaración desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump aseveró que el embargo al petróleo venezolano se mantiene y la gran presencia naval frente a Venezuela no se ha modificado hasta que las «demandas (de Washington) no haya sido completamente satisfechas».

«Bajo esta nueva estrategia de seguridad nacional el dominio de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental (Latinoamérica y resto de las Américas) no volverá a ser cuestionado de nuevo. En conclusión, durante décadas otras Administraciones han descuidado o incluso contribuido al aumento de las amenazas de seguridad en el Hemisferio Occidental. Bajo la Administración Trump, vamos a reforzar el poder estadounidense en una forma poderosa en nuestra región», indicó el mandatario.

Trump anunció este sábado en rueda de prensa que «el dictador y terrorista» Nicolás Maduro «finalmente ha sido derrocado en Venezuela» y celebró que el pueblo de ese país suramericano «será libre» tras la captura del presidente venezolano por fuerzas estadounidenses en una operación relámpago en Caracas y alrededores.

«Vamos a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, independiente, seguro y vamos a hacer que muchos venezolanos que viven en Estados Unidos estén muy felices. Han sufrido. Se les ha privado de mucho. Ya no van a sufrir más», dijo Trump.