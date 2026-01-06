El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que la Constitución y el derecho internacional establecen que Nicolás Maduro cuenta con inmunidad por su cargo de presidente del país suramericano lo que significa, dijo, que no lo pueden arrestar o enjuiciar por «tribunales extranjeros».

«La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece (…) la inmunidad del presidente, la cual no es solo una prerrogativa personal o individual, sino un principio de rango constitucional de escala universal», señaló Saab en un acto de notificación a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría de la instalación de un nuevo quinquenio del Asamblea Nacional (AN).

Esto implica, de acuerdo con el titular del Ministerio Público, que a Maduro no lo pueden arrestar ni procesar tribunales extranjeros, «así -aseguró- vayan a intentar inventarle cualquier falso positivo en las acusaciones».

«La operación militar que se ejecutó ante el territorio nacional, sin una declaración previa de guerra ni resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, constituye una agresión armada ilegal de carácter terrorista, que viola la Carta de la Organización de Naciones Unidas», añadió.

Saab dijo que la «extracción forzosa» de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, se ha calificado como un «secuestro internacional».