El Gobierno colombiano esperará a que los venezolanos decidan su futuro político antes de reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos, afirmó este martes la canciller Rosa Villavicencio.

«Solamente los venezolanos, desde su soberanía, podrán decidir su destino. En el momento actual, ante la falta del presidente Maduro, ha sido elegida y continúa en el cargo la vicepresidenta. Eso obedece al ordenamiento político interno de ese país», manifestó la ministra durante una rueda de prensa en Bogotá.

Rodríguez, hasta ayer vicepresidenta ejecutiva, juró como presidenta encargada dos días después de la captura de Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en medio de ataques en Caracas y tres estados cercanos. «Nosotros respetamos las decisiones soberanas de ese ordenamiento jurídico», subrayó Villavicencio.

El presidente Donald Trump declaró ayer a NBC News que tiene «la sensación» de que Rodríguez, señalada por su Gobierno como interlocutora principal incluso por encima de la opositora María Corina Machado, está «cooperando» con las autoridades estadounidenses.

Colombia no reconoció a Maduro tras las elecciones de julio de 2024 —que la oposición afirma ganadas por Edmundo González ante la falta de actas electorales publicadas—. La canciller añadió que el Gobierno de Gustavo Petro espera que Rodríguez dialogue con las distintas fuerzas políticas venezolanas y, mientras tanto, abrirá un compás de espera.

Villavicencio señaló que Colombia está dispuesta a mediar para ayudar a Venezuela a superar la crisis. Sobre la frontera de 2.219 kilómetros compartida, reportó «total normalidad» y preparación para emergencias.

La directora de Migración Colombia, Gloria Arriero, confirmó que los flujos de personas se mantienen constantes en los puestos fronterizos, sin variaciones. Por Cúcuta, frente al estado venezolano de Táchira, cruzan diariamente unos 60.000 individuos, cifra invariable tras los ataques estadounidenses y la captura de Maduro.