Nuevos informes sobre el fallecimiento de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, han arrojado luz sobre lo ocurrido en la madrugada de Año Nuevo en el hotel Fairmont.

Según audios del despacho de emergencias obtenidos por TMZ, el incidente fue clasificado inicialmente como un «Código 3 por sobredosis».

El reporte mencionaba un «cambio de color» en el cuerpo de la mujer de 34 años, término técnico que suele referirse a la cianosis (coloración azulada por falta de oxígeno), lo que refuerza la hipótesis de una crisis respiratoria aguda antes de su deceso en el piso 14 del hotel.

Un pasado marcado por las adicciones

A pesar de que las autoridades no hallaron utensilios para narcóticos en la escena inmediata, la investigación ha puesto la lupa sobre el convulso año 2025 de Victoria. Registros judiciales revelan que la joven enfrentó múltiples arrestos en los meses previos por posesión de cocaína, resistencia a la autoridad e intoxicación pública.

De hecho, en 2023, su propio padre, Tommy Lee Jones, solicitó ante un juez de Marin una tutela temporal argumentando que su hija mantenía una «conducta que ponía en riesgo su vida» y requería rehabilitación urgente.

La familia rompe el silencio

Tras días de hermetismo, el entorno del oscarizado actor emitió un breve comunicado a través de la revista People. En el texto, la familia expresó su gratitud por las muestras de afecto:

«Agradecemos todas las amables palabras, pensamientos y oraciones. Por favor, respeten nuestra privacidad durante estos momentos difíciles».

Mientras tanto, el personal del hotel Fairmont continúa colaborando con el Departamento de Policía de San Francisco para determinar quién acompañaba a Jones en la habitación o cómo llegó a los pasillos superiores durante la festividad.