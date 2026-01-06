Un accidente de tránsito entre un vehículo tipo sedán y una motocicleta dejó dos personas lesionadas la noche del lunes 5 de enero, alrededor de las 7:30 horas de la noche del lunes, en la Avenida Menca de Leoni, en Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar.

Los afectados, identificados como Mariegeles Guaman y Juan Ruiz, residentes de la ciudad, sufrieron una caída al pavimento tras el impacto y presentaron politraumatismos generalizados con lesiones en diversas partes del cuerpo.

El personal de la Brigada Motorizada de Protección Civil Municipal de Angostura del Orinoco, junto con el Cuerpo de Bomberos Municipales, acudió de inmediato al lugar para brindar primeros auxilios. Posteriormente, los heridos fueron trasladados al Hospital Ruiz y Páez, donde reciben atención especializada.

Hasta el momento, no se reportan detalles sobre el conductor del sedán ni sobre las causas exactas del choque, que está bajo investigación.