El rendimiento de la deuda venezolana a diez años mantiene su tendencia a la baja, situándose en un 26 %, niveles no vistos desde 2017. Esta cifra representa un descenso de ocho puntos básicos respecto al cierre del pasado viernes, jornada previa al inicio de la intervención de Estados Unidos en el país.

Según datos de Bloomberg, el bono con vencimiento a diez años (emitido con un cupón del 9,375 %) ha experimentado una corrección significativa en su interés, pasando del 34 % registrado el viernes al 26 % este martes.

Como consecuencia directa de la caída en los rendimientos, el precio del activo se ha revalorizado con fuerza, escalando desde el 33,22 % hasta el 45,3 %.

Los movimientos han sido incluso más agresivos en los títulos a corto plazo. El rendimiento del bono a dos años (cupón del 9,25 %) descendió hasta el 67 %, regresando a niveles de principios de enero de 2024.

El viernes, previo al ataque y captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores; el rendimiento estaba en el 95 %.

Viernes previo a la intervención: El rendimiento se situaba en el 95 %.

Lunes: Cerró en el 71 %.

Martes: Se estabilizó en el 67 %.

Este ajuste supone una revalorización del 35 % en el precio de estos bonos, los cuales han pasado de cotizar al 32,6 % a alcanzar el 44 % en la jornada actual.

Perspectivas de los Analistas

La gestora Fidelity explica en su último informe que este fenómeno es recurrente en los mercados emergentes:

«Históricamente, cuando los riesgos extremos —como un conflicto prolongado— comienzan a disiparse, la deuda soberana en situación de impago o estrés suele repuntar ante las expectativas de un alivio en las sanciones y una eventual reestructuración».

En este sentido, los expertos atribuyen la recuperación de los precios a la confianza del mercado bajo la nueva coyuntura política. Las expectativas se centran en que la tutela estadounidense bajo el mandato de la presidenta Delcy Rodríguez impulse la producción petrolera, incrementando así los ingresos del país y facilitando el camino hacia una renegociación de la deuda externa.