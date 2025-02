Floyd Mayweather, leyenda del boxeo campeón del mundo en cinco divisiones, planea ofertar, junto con su grupo de inversores, para adquirir el 10 por ciento de los New York Giants de la NFL.

«Mis socios y yo siempre estamos buscando distintas oportunidades, incluida la de ser propietarios de equipos deportivos. No puedo comentar más al respecto», afirmó este martes a TMZ Sports, Meyer Orbach, magnate de bienes raíces, quien es socio comercial de Mayweather.

El jueves pasado John Mara y Steve Tisch, propietarios de los Giants, informaron sobre la salida al mercado de una participación del 10 por ciento de su equipo.

«Las familias Mara y Tisch han contratado a Moelis & Company para explorar la posible venta de una participación minoritaria y no controladora de los New York Giants. No habrá más comentarios sobre el proceso», escribió el equipo en un comunicado la semana anterior.

Los Giants fueron fundados por el abuelo de John, Tim Mara, en 1925, lo hizo con 500 dólares. En 1991 Bob Tisch, padre de Steve, compró el 50 por ciento del equipo a cambio de 75 millones de dólares.

En el presente la franquicia ocupa el lugar siete entre las 10 más costosas del mundo con un valor de 7.300 millones de dólares según Forbes.

La oferta que prepara el grupo del ex boxeador de 47 años, quien se retiró invicto con 50 triunfos, 27 de ellos por la vía rápida, y sus socios ronda los 700 millones de dólares.

Meyer Orbach tiene experiencia con franquicias deportivas. Desde el 2016 posee casi el 20 por ciento de los Minnesota Timberwolves de la NBA.

Los New York Giants son uno de los equipos más longevos en la NFL, junto a los Arizona Cardinals, Chicago Bears y Green Bay Packers.

Desde su fundación han ganado el título en ocho ocasiones. Cuatro veces como Campeones Nacionales (1927, 1934, 1938 y 1956) y cuatro en la era del Super Bowl, que levantaron en las ediciones XXI, XXV, XLII y XLVI.