Este jueves 18 de diciembre, aproximadamente a la 3:05 p.m. una fluctuación energética afectó de manera simultánea, a varias zonas de Caracas y al menos once estados del país.

De acuerdo con usuarios en la red social “X”, el bajón eléctrico ocurrió en estados como Sucre y Anzoátegui, en el oriente del país y Bolívar en el sur.

También reportaron incidencia en Carabobo, La Guaira, Aragua y Miranda, en la zona céntrica así como Mérida y Trujillo en el occidente.

Los reportes de usuarios indican que en el estado Zulia ocurrieron dos fluctuaciones, la primera registrada en simultáneo con el resto del país y quince minutos después un segundo bajón energético. Varias zonas de la entidad reportaron corte eléctrico tras las fluctuaciones.

En el estado Falcón, tras la falla energética, hubo un corte de energía que afectó la zona de Paraguaná.