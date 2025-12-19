La tarde de este miércoles 17, sujetos armados asesinaron a Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club, mientras se encontraba en una carnicería en Ecuador. Junto a él estaba una mujer, que al parecer era su pareja, quien también perdió la vida durante el ataque.

El hecho ocurrió en medio de una ráfaga de disparos, dejando consternación en la comunidad deportiva y local.

Testigos relataron que los agresores ingresaron al local y abrieron fuego, causando el fallecimiento de ambos.

Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han ofrecido detalles sobre los motivos del ataque ni la identidad de los responsables, aunque las investigaciones continúan abiertas.

El club Barcelona Sporting Club emitió un comunicado lamentando la pérdida de su jugador y exigiendo justicia.

El caso ha generado una ola de indignación en el país, donde la violencia armada contra figuras públicas ha aumentado en los últimos meses.​