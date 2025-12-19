Un trágico accidente vial cobró la vida de José Alejandro Arreaza Rebolledo, de 36 años, el pasado martes en el sector Campo Alegre del municipio Zamora, estado Aragua.

Arreaza, operador de una estación de bomberos, circulaba en su motocicleta para realizar una diligencia personal, sin portar casco de seguridad.

El siniestro ocurrió cuando una unidad de transporte público de la línea San Luis, tipo Encava, realizaba maniobras indebidas en la vía.

El motociclista aceleró tras interpretar una señal del conductor como una concesión de paso, lo que derivó en una colisión por la parte trasera del vehículo de pasajeros.

La fuerza del impacto expulsó a la víctima hacia el pavimento, provocándole múltiples fracturas y lesiones de gravedad.

A pesar de recibir auxilio inmediato y ser trasladado al Hospital Dr. José Rangel, los esfuerzos médicos no lograron salvar su vida. Arreaza falleció minutos después de su ingreso al centro de salud.

Se conoció que el chofer de la unidad de transporte se reincorporó a sus labores el mismo día del accidente, tras cumplir un periodo de reposo médico.

Allegados al caso señalan que este conductor posee un antecedente reciente por un evento vial con saldo mortal ocurrido este mismo año, por el cual estuvo bajo privación de libertad antes de retomar su actividad frente al volante.​