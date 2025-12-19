El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que Nicolás Maduro no debe dar órdenes al Ejército colombiano, en respuesta al llamado del gobernante venezolano para que los militares de ambos países protejan la soberanía y la estabilidad regional.

“No, él no tiene que dar órdenes a los militares”, afirmó Petro, quien explicó que la relación entre los dos países solo puede construirse desde el respeto mutuo. “Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia”, remarcó.

El miércoles, Maduro había afirmado que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad de la región, en medio de la tensión con Estados Unidos por su despliegue aeronaval en aguas del mar Caribe, con el pretexto de combatir el narcotráfico y las amenazas de una operación militar contra el Gobierno de Maduro.

Petro aseguró que solo a través de una constituyente que permita un trabajo mancomunado entre países —incluyendo a Colombia y Venezuela— será posible que un jefe de Estado dé órdenes a militares de otras naciones.

Guerrilla del Ejército

“La única manera para que las naciones vuelvan a estar juntas (Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela) es con el poder constituyente y la soberanía popular. Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro Ejército”, afirmó.

Asimismo, Petro señaló que “la única organización armada binacional, integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN”, en alusión a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que calificó como “enemigo de Colombia, Venezuela y enemigo de Latinoamérica”.

Petro destacó el impacto directo del ELN en el aumento de homicidios en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela. El Gobierno colombiano inició diálogos de paz con el ELN en noviembre de 2022, pero se suspendieron en agosto de 2024 tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral.